حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأمس الخميس، قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه تمكنوا من استهداف فريقًا فنيًا للجيش الإسرائيلي ‏بقذائف ‏المدفعية خلال قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية في ثكنة راميم، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

ويذكر أن، الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن حتى تمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وصوتت 12 دولة لصالح مشروع قرار بمجلس الأمن لقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وامتناع دولتين عن التصويت.