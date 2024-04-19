الصين: العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة أكثر إلحاحًا في الوقت الحالي

قال مندوب الصين في الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، أن قبول فلسطين عضوا كاملًا في الأمم المتحدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وأن إسرائيل تقوض باستمرار حل الدولتين وتضيق المساحة التي تقوم عليها دولة فلسطين.



وأكد مندوب الصين على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة هو حق غير قابل للتصرف ولا يخضع لأي مساومات.

كما أضاف أن قبول دولة فلسطين عضوًا كاملا بالأمم المتحدة سوف يسمح لفلسطين بأن تتمتع بصفة متساوية مع إسرائيل.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن حتى تمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقالت، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تدفع المنطقة أكثر إلى شفا الهاوية.

كما أضافت الرئاسة الفلسطينية، أن السياسة الأمريكية تجاه فلسطين تمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي، كما أنها تشجع على حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل.

وصوتت 12 دولة لصالح منح فلسطين العضوية الأممية الكاملة بينها روسيا والصين وفرنسا، ولكن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.