تأسيس الإنتربول وأول جامعة نسائية باليابان.. أحداث في ذاكرة 20 أبريل

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، العشرون من أبريل، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

1792 - فرنسا تعلن الحرب على النمسا.

1868 - اليابان تغير عاصمتها من كيوتو إلى إيدو.

1871 - بداية الخدمات البريدية في طوكيو وكيوتو وأوساكا.

1901 - افتتاح أول جامعة نسائية في اليابان.

1925 - بداية البريد الجوي بين طوكيو وأوساكا وفوكوكا.

1929 - إنشاء جهاز البوليس الدولي الإنتربول.

1947 - عقد أول انتخابات برلمانية في اليابان.

1972 - المكوك الفضائي أبولو 16 يهبط على سطح القمر.

2009 - انعقاد مؤتمر ديربان الاستعراضي في جنيف بسويسرا والذي نظمته الأمم المتحدة بهدف مناهضة العنصرية.

2015 - مقتل 90 وإصابة 398 في غارة جوية لقوات عمليَّة عاصفة الحزم عند استهداف مخازن للصواريخ في صنعاء.

2020 - انهيار تاريخي في سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي إلى ما دون الصفر (-37 دولار للبرميل) لأول مرة في التاريخ، بتأثير جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

2021 - مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي متأثرًا بإصابته في هجوم شنه متمردو جبهة التغيير والوفاق في شمال البلاد، وتولي نجله محمد إدريس ديبي رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.