مصر أمام مجلس الأمن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني

الخميس 18/أبريل/2024 - 11:06 م

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الانسانية إلى القطاع.

وأضاف خلال كلمة مصر أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بشأن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق أصيل للشعب الفلسطيني، وأن دولة فلسطين تفي بكل المعايير التي تؤهلها للانضمام إلى الأمم المتحدة.

وأعرب عن تنديد مصر بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، وسوريا، مؤكدًا أنه لا مبرر لجرائم الاحتلال، إلى جانب تنويهه أن إسرائيل تواصل تجاهل القرارات الأممية مما يضع مصداقية المنظمات الدولية على المحك.

وأوضح المندوب المصري الدائم بالأمم المتحدة، أن القاهرة تشدد على رفضها أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مشددًا على رفض مصر مساعي إسرائيل لإشعال تصعيد إقليمي بالشرق الأوسط وفتح جبهات حرب جديدة.



ويصوت مجلس الأمن الدولي على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في حين هددت الولايات المتحدة الأمريكية بانها ستستخدم حق النقض الفيتو ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وذلك من خلال تصريحات لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.