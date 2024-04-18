دبلوماسي إيراني: نعتزم تعزيز التعاون العسكري مع روسيا

قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، خلال حفل استقبال بمناسبة يوم الجيش الوطني الإيراني، إن طهران تخطط لتطوير التعاون العسكري والفني مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن جلالي قوله "إلى جانب المسارات الأخرى، نعمل أيضا على تطوير التعاون العسكري والفني مع روسيا الاتحادية. وتعاوننا مع روسيا في هذا المسار ليس موجها ضد أي طرف ثالث، بل نعمل فقط على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن " كل التأكيدات بأن التعاون الإيراني الروسي يستخدم في بعض الصراعات بالمنطقة، هي أمر زائف، لكن في الوقت نفسه، تعتزم إيران تعزيز العلاقات الدفاعية مع روسيا وفقا للقانون الدولي"، وأوضح أن إيران أثبتت قدرتها على ضمان الأمن ودفع المنطقة نحو وقف التصعيد.