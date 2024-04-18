تموين شمال سيناء يعلن نتائج حملاته على مخابز مدينة بئر العبد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن أحصائية جهود الحملات التموينية و الاجهزه الرقابية بادارة تموين بئرالعبد خلال الفترة من السادس عشر وحتي الثامن عشر من الشهر الجاري علي المخابز والتي أسفرت عن تحرير ٧ محاضر تصرف فى حصص الدقيق و ٨ محاضر إغلاق بدون إذن او عذر قهرى و٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود ميزان حساس

وأكدت مواصلة الحملات التموينية على جميع مدن المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير عام المديريه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية.

كما قام اليوم رأفت العبد مدير مديريه التموين يرافقه صلاح سلمى وكيل المديريه ومسعد بريك مدير إدارة تموين رفح بجولة تفقدية لمحطات الوقود بمدينة الشيخ زويد لمتابعة توافر ارصدة المواد البترولية وتم مقابلة بعض المواطنين والاستماع الى مقترحات وطلباتهم التموينية

اسفر المرور عن تحرير محضر عدم انتظام سجل ٢١ بترول لاحد محطات مدينة الشيخ زويد

وقام مدير عام المديريه بجولة تفقدية لمدينة الشيخ زويد تم خلالها تفقد مبنى إدارة تموين الشيخ زويد ومركز خدمة المواطنين المطور والتى تم انشائهم فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة المنشأت التموينية لتقديم خدمة تموينيه أسهل وأسرع للمواطن والمقرر افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى لتحرير سيناء

فيما اجرى مدير عام المديريه يرافقه صلاح سلمى وكيل المديريه ومسعد بريك مدير إدارة تموين رفح جولة تفقدية لمدينة رفح الجديدة تم خلالها تفقد مخبز المدينة .