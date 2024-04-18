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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرير محضر بالواقعة

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية
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شنت إدارة رقابة مديرية تموين الاسكندرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة و عضوية أحمد حسن مفتش رقابة المديرية و الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بإدارة تموين شرق حملات تموينية على الأنشطة التموينية  والأسواق أسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مخالفة.

كما تم تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد ١٥٠ علبة بأحد المحلات، تحرير محضر عدم اعلان عن اسعار السلع الغذائية، وتحرير محضر ادارة محل بدون ترخيص، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

جاء ذلك بناء على توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على الأنشطة التموينية و الأسواق، كما أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية و الأسواق.

اتخاذ كافه الاجراءات الإجراءات القانونية التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وزير التموين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدون ترخيص تعليمات مشددة تشديد الرقابة تحرير محضر حملات تموينية سجائر مجهولة المصدر سلع الغذائية وزارة التموين و التجارة الداخلية