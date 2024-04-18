ليفربول يتقدم على أتالانتا في الشوط الأول بأقدام محمد صلاح

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على نظيره أتالانتا الإيطالي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب جويس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يشارك صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام أتالانتا، ليقود خط الهجوم رفقة الهولندي كودي جامبو والكولومبي لويس دياز.

وجاء هدف تقدم الريدز على نظيره الإيطالي بأقدام الفرعون المصري، حيث افتتح محمد صلاح التسجيل في اللقاء، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة السابعة، بعدما ارتطمت كرة ترينت ألكسندر أرنولد في يد لاعب الفريق الإيطالي، ولم يتردد حكم المباراة في احتساب الخطأ، ليضع نجم المنتخب الوطني رفاقه في المقدمة في محاولة للعودة في النتيجة، بعد خسارة مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

شارك محمد صلاح بديلًا في موقعة الذهاب أمام أتالانتا، الأسبوع الماضي، التي خسرها ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعبه أنفيلد ووسط جماهيره، ليحاول اليوم، الريدز تحقيق ريمونتادا من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.