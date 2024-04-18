بريطانيا: الهجوم الإيراني لن يحقق السلام في المنطقة ونؤيد حل الدولتين

أعلنت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن، أن بلادها تدين الهجوم الإيراني "غير المسبوق" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك الفضاء الجوي الأردني.

وأضافت، في كلمتها أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل بالمطالبة بالتهدئة وعازمون على حماية الاستقرار في المنطقة، وخطوات إيران لم تؤتِ أكلها ولم تدفع لآفاق السلام في إسرائيل وغزة".

وتابعت: "الهجوم الإيراني على إسرائيل لم ولن يحقق السلام في المنطقة، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين، ونواصل التركيز على إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة زادت المساعدات إلى قطاع غزة ثلاثة أضعاف خلال العام الحالي، كما أن المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين، وتتطلع إلى دولة فلسطينية مستقلة، مطالبة بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة في غزة والضفة الغربية مصحوبة بحزمة دعم دولية، وذكرت أنه يجب العمل على أفق سياسي يحمل مصداقية كاملة نحو حل الدولتين.