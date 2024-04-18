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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يخاطب الاتحاد الأفريقي لمطالبة مازيمبي بتأمين بعثة الفريق في الكونغو

بعثة الأهلي في الكونغو
بعثة الأهلي في الكونغو
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أرسل النادي الاهلى خطابًا رسميا اليوم الخميس إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل مع نادي مازيمبي الكونغولي، للعمل على التأمين والتيسير على بعثة فريق الأهلي، للوصول إلى ملعب التدريب وفندق الإقامة والعكس، في ظل عدم توافر دوريات أمنية كافية للتغلب على حالة الازدحام الشديدة  وإشغالات الطريق الوحيد المؤدي إلى ملعب المباراة. وذلك في إطار العلاقات الطيبة التي تربط بين   الأندية الإفريقية الشقيقة.
 جاء ذلك بعدما واجهت البعثة  صعوبات كبيرة في الوصول إلى ملعب التدريب اليوم، نظرًا لحالة الازدحام الشديد منذ الخروج من فندق الإقامة، وهو ما أدى إلى تأخر الفريق عن الموعد المحدد للتدريب.
ووصلت بعثة الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، إلى مدينه لوبو مباشي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من ٧ ساعات، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي، في المباراة المقرر لها السبت في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ومازيمبي بعثة الأهلي في الكونغو دوري أبطال أفريقيا