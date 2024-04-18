محمد صلاح يسجل أول أهداف ليفربول في شباك أتالانتا

سجل النجم المصري محمد صلاح، أول أهداف فريقه ليفربول الإنجليزي في شباك أتالانتا الإيطالي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب جويس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يشارك صلاح أساسيًا في تشكيل الريدز، ليقود خط الهجوم رفقة الهولندي كودي جامبو والكولومبي لويس دياز.

افتتح محمد صلاح التسجيل في اللقاء، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة السابعة، بعدما ارتطمت كرة ترينت ألكسندر أرنولد في يد لاعب الفريق الإيطالي، ولم يتردد حكم المباراة في احتساب الخطأ، وبعدها يضع الفرعون المصري رفاقه في المقدمة في محاولة للعودة في النتيجة، بعد خسارة مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

وشارك محمد صلاح بديلًا في اللقاء الأول أمام أتالانتا، الأسبوع الماضي، الذي خسره ليفربول بثلاثية نظيفة على ملعبه أنفيلد ووسط جماهيره، ليحاول اليوم، الريدز تحقيق ريمونتادا من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي.