مصرع قائد الجيش الكيني في تحطم مروحية عسكرية غرب البلاد

لقي قائد الجيش الكيني، الجنرال فرانسيس أوموندي أوجولا، حتفه، اليوم الخميس، بعد تحطم مروحية عسكرية في منطقة غرب كينيا، وفقًا لما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأكد دبلوماسي ومصدر مقرب من الحكومة الكينية أن الجنرال أوغولا كان من بين الركاب الذين فارقوا الحياة في الحادث، الذي وقع في منطقة غرب البلاد اليوم.

وأشار مصدر في الشرطة، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب ثلاثة آخرون عندما تحطمت المروحية العسكرية بعد ظهر اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الرئيس أن الطائرة سقطت في مقاطعة إلجيو-ماراكويت، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الحادث وعن الخسائر البشرية.

وأعلن المُتحدث حسين محمد عبر منصة "إكس" عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة في نيروبي مساء اليوم، بعد تحطم مروحية تابعة للقوات الكينية بعد ظهر هذا اليوم.

ولم يرد وزير الدفاع على الهاتف عند محاولة وكالة "رويترز" الاتصال به.

وأوضح ضابط رفيع في الشرطة الوطنية، طالبًا بعدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، أن النيران اندلعت في المروحية بعد تحطمها، وكان على متنها أكثر من عشرة قادة بارزين، بمن فيهم الجنرال أوغولا، دون ذكر مصيره بالتحديد.

وأوضح الضابط أن هؤلاء القادة كانوا في مهمة أمنية نظرًا لتواجد قوات الدفاع الكينية في المنطقة التي تعتبر نقطة نشاطٍ لعصابات الطرق.

أعلنت الرئاسة الكينية سابقًا عن دعوة الرئيس وليام روتو لعقد "اجتماع طارئ" لمجلس الأمن الوطني لمناقشة الوضع بعد التحطم. يضم هذا المجلس مسؤولين من أبرز الهيئات المعنية بالأمن في البلاد.

تم تعيين الجنرال فرانسيس أوموندي أوجولا، البالغ من العمر 61 عامًا، كقائد للجيش الكيني في أبريل 2023. يمتلك أوغولا خبرة عسكرية طويلة، حيث بدأ مسيرته في القوات الجوية في عام 1984، وتلقى تدريبه في الكليات العسكرية في فرنسا وكينيا.

يترقب المجتمع الكيني مزيدًا من المعلومات حول الحادث وما إذا كان هناك خسائر بشرية أخرى، في ظل القلق الذي يسود البلاد بسبب هذا الحادث الأليم.

