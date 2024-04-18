مجلس الأمن الدولي يستعد للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

يستعد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس للتصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة العالمية، على الرغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض أوضحت أنها لن تدعم الاقتراح.

وتتمتع فلسطين حاليًا بوضع مراقب في المنظمة العالمية، مما يعني أن لها الحق في التحدث ولكن ليس لها حق التصويت على القرارات. وتقدمت لأول مرة بطلب العضوية الكاملة في عام 2011.

وقبل أسبوعين قدم وفد دولة فلسطين رسالة إلى الأمين العام يطلب فيها تجديد طلبه للحصول على العضوية الكاملة.

وبعد هذا الطلب، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لجنة لمراجعة الأمر، والتي أصدرت يوم الثلاثاء تقريرًا يشير إلى أن أعضاء المجلس الخمسة عشر منقسمون حول ما إذا كانوا سيؤيدون فلسطين كعضو كامل العضوية.

ويلزم تسعة أصوات لتقديم قرار بشأن وضع العضوية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضوا. إذا تمت الموافقة عليه، ينتقل القرار بعد ذلك إلى الجمعية العامة، حيث يتطلب التصويت لصالحه بأغلبية الثلثين.

ووفقا لدبلوماسيي الأمم المتحدة، يحظى الفلسطينيون بدعم كل من روسيا والصين والجزائر ومالطا وفرنسا وسلوفينيا وسيراليون وموزمبيق وغيانا وهم أعضاء في مجلس الأمن، في حين من المتوقع أن تمتنع المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وسويسرا عن التصويت. ولم يتضح بعد كيف ستصوت الإكوادور.