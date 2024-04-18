نائب محافظ القاهرة تتابع ملف تطوير الميادين بالمعادي

واصلت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولاتها الميدانية للمتابعة المستمرة والوقوف على كافة اعمال التطوير القائمة اولا بأول حيث شملت جولتها متابعة اعمال تطوير الطرق وتوسعتها القائمة حاليا بمنطقة مزلقان ميدان دجلة بشارع ٢٥٠ تقاطع شارع ٨٧ لاحداث نقلة نوعية في حركة المرور بهذه المنطقة والتي تشهد تكدسا مروريا خاصة وقت الذروة .

واطلعت على ملامح خطة التطوير القائمة لتشمل توسعة المزلقان و تطوير الطرق و الارصفة به ليصل اتساعه الى ١٧ مترا بدلا من ٨ امتار لتكتمل الصورة الجمالية والخدمية المواكبة لاعمال التطوير التي تتم بالمنطقة .

وخلال جولتها الميدانية تابعت رفع المخلفات والبدء في اعمال تسوية الارض تمهيدا لتركيب البلدورات و دهان الارصفة مع الدفع بفرق العمل والاجهزة التنفيذية والتنسيق التام مع المعنية .

ووجهت نائب محافظ القاهرة باضافة اللمسات الجمالية والحفاظ على كافة المزروعات القائمة بالموقع لما للمعادي من طبيعة خاصة والمعروفة بالمعادي الخضراء مع زيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات وزياده الشتلات والزورعات بالارصفة وتنسيق الأحواض التجميلية بنطاق الارصفة التي يتم تطويرها بالموقع ورفع كافة مخلفات التقليم اولا بأول لظهور المجهودات في ابهى صورها .

كما شددت على استمرار اعمال ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالميدان واستبدال الكشافات التالفه وصيانه الولاعات ومد الكابلات والانتهاء منها لبدء اعمال الرصف و التطوير مع عمل مطالع ومنازل خاصة بالرصيف الجديد لسهولة استخدامها من ذوي الهمم مستخدمي الطريق .

وفي سياق ذلك بحثت اعمال التطوير القائمة حاليا بنطاق شارع ٩ حيث وجهت بالعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من الاعمال القائمة و التنسيق المستمر مع الاجهزة المعنية العاملة بنطاقه لاستكمال اعمال تطويره واضافة اللمسات الجمالية به باعتباره احد اهم شوارع حي المعادي العريق الى جانب التصدى التام لكافة اشكال المخالفات و التعديات بنطاق حرم السكة الحديد طالبة سيادتها بالتنسيق المستمر لتطوير الميادين بنطاق حي المعادي وتقديم دراسة عاجلة لسبل التطوير المختلفة لها .

رافق نائب المحافظ خلال متابعتها الدورية اللواء طارق بحيرى رئيس حى المعادى والمهندسة امل حافظ مدير الطرق بالمنطقة الجنوبية وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة و مديري ادارات الطرق و الادارة الهندسية و المتابعة الميدانية والحدائق و مشرفي المربعات بنطاق حي المعادي و مسئولى الاجهزة المعنية.