440 مليون دولار حصيلة "Godzilla x Kong" عالميا

يواصل فيلم الفانتازيا والخيال العلمي “Godzilla x Kong: The New Empire” تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

وبلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 440 مليون دولار، جمع منها 160 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و280 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس أوفيس موجو.

وفي إطار من الحركة والخيال العلمي، يجتمع مجددًا كونج وجودزيلا، خلال فصل جديد من فصول أقوى وحوش الأرض. وتدور الأحداث في إطار من الحركة والخيال العلمي، ويجتمع مجددًا كونج وجودزيلا، خلال فصل جديد من فصول أقوى وحوش الأرض. ويشارك في بطولته: دان ستيفنز، ريبيكا هول، بريان تيري هنري