الدولار يتراجع 10 قروش في ختام تعاملات اليوم

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بفارق 10 قروش مسجلا 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في المتوسط.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و48.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، ميد بنك، البركة"، ثم 48.29 جنيه للشراء و 48.39 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي و الاسكندرية و الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، قناة السويس، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، العربي الافريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية"، ونحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي حيث سجل 48.55 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع ثم 48.51 جنيه للشراء و 48.61 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.