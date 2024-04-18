ads
الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. نصر عبده: الضربة الإيرانية لم تصب شخصًا واحدًا في تل أبيب.. ومنحت نتنياهو قبلة الحياة

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن الضربة الإيرانية، التي لم تتم بالشكل المطلوب، منحت تل أبيب قبلة الحياة، مشيرًا إلى أن الرد الإيراني على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، لا يمكن أن نطلق عليه ضربة عسكرية. 

وأضاف "عبده"، خلال تغطية مباشرة على فضائية "النيل الإخبارية"، أن وزير الخارجية الإيراني اعترف بأن طهران أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم الإيراني قبل أن يبدأ، وبالتالي أبلغت أمريكا تل أبيب بتفاصيل الضربة، متسائلاً: "هل هناك حرب أو هجوم عسكري بإخطار مُسبق؟.

ولفت إلى أن الضربة الإيرانية لم تؤدي إلى إصابة شخص واحد في تل أبيب، موضحًا أن الضربة الإيرانية أسقطت فكرة أن إسرائيل لا يمكن الوصول إليها، وبأن الآلة العسكرية الإسرائيلية جبارة، ولكن في مقابل ذلك حصلت تل أبيب على الدعم العالمي.

 

الكاتب الصحفي نصر عبده الضربة الإيرانية تل أبيب الشؤون السياسية والاستراتيجية إن الضربة الإيرانية التي لم تتم بالشكل المطلوب منحت تل أبيب قبلة الحياة مشير ا إلى أن الرد الإيراني على قصف قصف القنصلية الإيرانية في دمشق