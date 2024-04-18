جوتيريش: حان الوقت لوضع حد للدوامة الدموية بالمنطقة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنّه حان الوقت لوضع حد للدوامة الدموية من الانتقام التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل يدا بيد لمنع أي إجراءات قد تدفع الشرق الأوسط بأسره إلى حافة الهاوية.

وأضاف "جوتيريش"، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "المخاطر تتصاعد على أوجه عدة ويجب أن نتشاطر المسؤولية لمعالجة تلك المخاطر ودفع المنطقة بعيدا عن حافة الهاوية والسبيل لذلك هو اعتماد العمل الدبلوماسي الشامل للتهدئة في الشرق الأوسط".

وتابع: "يجب أن يبدأ الأمر بوضع حد للأعمال العدائية في غزة، إذ سينزع فتيل التوتر على نحو كبير في المنطقة بأسرها، وأشدد على ندائي بوقف إطلاق نار إنساني فوري واطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين فورا".