منح مواطنين نويبع مهلة أخيرة للراغبين فى التقدم لحجز وحدة سكنية بعرب حمدان

صدق اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على منح المواطنين مهلة أخيرة للراغبين، فى التقدم لحجز وحدة سكنية في مشروع 60 وحدة بعرب حمدان، وذلك بناء على طلب أهالى مدينة نويبع، مع سداد جدية الحجز وذلك لمدة أسبوع تبدأ من الأحد ٢١/٤، وعلى من يرغب التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نويبع خلال الموعد المحدد.

في سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالأمر المباشر لمبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء بعمل مسح كامل من رفع مخلفات الرمال والأتربة المتراكمة على جانبي الطريق الدولي النفق شرم الشيخ.

تم تحرك معدات النقل الثقيل للمدينة على الطريق الدولى ورفع الرمال وإزاحتها حفاظًا على سلامة وأرواح المسافرين.

وتنفيذًا لتعليمات مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء، قام أحمد مروان رئيس حى الجبيل بزيارة وادى إسلا وعريق التابع لمدينة طور سيناء، وذلك للتأكد من وصول سيارة المياه إلى الوادى بشكل منتظم والمرور على ماكينة الديزل، للتأكد من وصول التيار الكهربائي للمنازل.