رئيس وزراء بريطانيا السابق: هناك ضرورة ملحة لتصحيح مسار تغير المناخ

أكد بروس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، على الضرورة الملحة لتصحيح مسار تغير المناخ، لافتا إلى أن هناك عقبات كبيرة تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويجب أن نجد سبل لتطويرها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف أنه لا يمكن أن يكون هناك مكان أفضل من أبوظبي، لعقد قمة حول موضوع الهيدروجين الأخضر الحيوي، موضحا أن الإمارات تمكنت من إقناع العالم بأسره، للإجماع على التحرك للتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري.

جاء ذلك خلال خلال جلسةٍ بعنوان «تمويل النهج العالمية للاقتصادات منخفضة الكربون»، ضمن فعاليات أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل.