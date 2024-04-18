نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالبدرشين

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين خلال جولة ميدانية للتعرف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف علي أخر المستجدات والتأكيد علي تكثيف حجم الأعمال للتغلب على أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تنفيذ المشروعات.

تابع النائب ميدانيا أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ .

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال فترة القادمة.

ورافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي الشركة المنفذة للأعمال.