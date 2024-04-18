بشراكة إماراتية.. إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب MDF من مخلفات النخيل بالوادي الجديد

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، وفدا من الهيئة العربية للتصنيع وشركة إماراتية، برئاسة اللواء محمد أنيس رئيس وفد الهيئة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن اللقاء بحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل على مساحة ٧٦ فدانًا بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة بالشراكة مع الجانب الإماراتي، تماشيًا مع خطة الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، وبالتزامن مع اتساع رقعة المساحات المنزرعة بالنخيل بفضل نجاح المبادرة الرئاسية في الوصول لزراعة ٤.٥ مليون نخلة حتى الآن.

كما استعرض المحافظ خلال اللقاء أبرز المقومات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للاستثمارات الجادة.

من ناحية أخرى، نفذ الوفد جولة تفقدية شملت عدد من مزارع النخيل ومصنع تدوير مخلفات النخيل ومجمع التمور التابع للمحافظة.