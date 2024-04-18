الإمام الأكبر يصدر قرارًا بتعيين عبداللطيف طلحة رئيسًا لمنطقة الغربية الأزهرية

أصدر الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرارا بتعيين الدكتور عبداللطيف طلحة رئيساً للإدارة المركز لمنطقة الغربية الأزهرية.

جدير بالذكر أن "طلحة"، كان قائما بتسيير أعمال المنطقة الأزهرية بالغربية، حتى صدور القرار المتقدم.

وكان الشيخ طلحة قد ارسل مبعوثاً للأزهر الشريف الى أفريقيا خاصة دولة السنغال وداوم على إلقاء محاضراته في افريقيا وخطب الجمعة فى أكبر مركز إسلامى غرب إفريقيا يضم جميع مراحل التعليم ويصلى فيه عدد هائل من السنغاليين، خاصة أنهم لا يصلون إلا بالمساجد الجامعة وفقا للمذهب المالكى الذى يقتدون به.

بدأ الشيخ طلحه فى كتابة المناهج وإرسال ما يكتبه إلى مصر للمراجعة، وبعدها طلب وزير التعليم السنغالى من السفارة المصرية أن يعمل طلحة مستشارا له لتطوير التعليم العربى الإسلامي.

وزاع سيط الشيخ عبد اللطيف طلحة فى القنوات التليفزيونية السنغالية وشارك فى مؤتمرات تستهدف مواجهة الإرهاب كممثل للأزهر والسفارة المصرية وحضر مؤتمر"الإرهاب وأثره على التنمية "برعاية رئيس الجمهورية السنغالى فى مارس 2016 وقدم للمؤتمر بحثا عن دور الأزهر فى مكافحة الإرهاب البحث نال استحسان المشاركين .

كما ألقى الشيخ عبد اللطيف كلمة فى مؤتمر الإرهاب بداكار 2015 عندما اختطفت جماعة بوكو حرام النيجيرية 350 طالبة وهى الكلمة التى أعاد التليفزيون السنغالى بثها أكثر من مرة فى نشرات الأخبار.

