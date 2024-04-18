قبل عرضه بمهرجان كان.. شاهد تريلر فيلم "Grand Tour"

طرحت استديوهات “ذا ماتش فاكتوري” الإعلان الرسمي الأول لفيلم “Grand Tour” للمخرج ميجيل جوميز، قبل عرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77 مايو المقبل.

تدور أحداث الفيلم عام 1917 في بورما، حول إدوارد، وهو موظف حكومي في الإمبراطورية البريطانية، الذي يهرب من خطيبته مولي في يوم وصولها للزواج. لكن خلال أسفاره، يفسح الذعر المجال للكآبة.

تم الانتهاء من الفيلم في أكتوبر الماضي، ويقول منتج الفيلم إن العرض العالمي الأول في مهرجان كان كان دائمًا "الخطة الأولى"، مضيفًا: "أشعر كمنتج أن هذا هو المكان الذي من المفترض أن يكون فيه الفيلم، والمكان الذي من المفترض أن يكون فيه ميجيل".