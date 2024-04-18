مياه الأقصر تنفي قطع المياه غدا الجمعة وتحذر المواطنين من الشائعات

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الخميس، ما ورد بصفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك عن انقطاع مياه الشرب، غداً الجمعة ١٩ أبريل، لمدة 15 ساعة متواصلة.

وناشدت الشركة، جموع المواطنين توخى الحذر من الشائعات والأخبار المضللة، ومهيبة بهم نقل الخبر من المصادر الموثوقة والصفحة الرسمية للشركة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن المجاني ١٢٥ ، والأرقام ( 0952282406 - 0952284116 – 01147999752 ).

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي، قد تناقلت خبراً مفاده قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بقطع المياه عن عدد من المناطق الجمعة المقبلة، لمدة 15 ساعة متواصلة، وأوضحت أنه سوف يتم قطع المياه عن منطقة رواج وبعض مناطق من البياضية والجبيل من الساعة 12 ظهر الجمعة المقبلة حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل، وذلك لأعمال صيانة الطلمبات بمحطة مياه الشرب بالرضوانية، وهو ما نفته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في بيان عاجل لها.