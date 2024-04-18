الزراعة: علاج وفحص 9684 رأس ماشية مجانا بمحافظة البحيرة

نفذ معهد بحوث التناسليات قافلة بيطرية في البحيرة من يوم ١٣ /٤/ ٢٠٢٤ حتي ١٨ /٤/ ٢٠٢٤، وجابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظه لعلاج مواشي واغنام وماعز ودواب صغار المربيين.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٥٩٠ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ١٥١١ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ١٦٩٥ حالة وتم عمل ٢٧ عملية جراحية وتم تحصين ١٠١٩ بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لعدد ٤٨٤٢ وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لعدد اجمالي ٩٦٨٤ حاله لدى ٣٥٠٩ من صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة .