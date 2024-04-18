"الموروث الشعبي وتعزيز الهوية" ضمن نقاشات نادي الأدب بأسيوط الجديدة

شهدت مواقع فرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الأدبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر أبريل الحالي، في سياق برامج وزارة الثقافة.

ونظم نادي أدب أسيوط الجديدة لقاء بعنوان "الأعياد في التراث الشعبي" بمكتبة الطفل والشباب، تحدث خلاله الكاتب والباحث درويش الأسيوطي، عن الأقوال والمأثورات الشعبية المرتبطة بالأعياد والتي أصبحت نادرة التداول، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الموروث الشعبي من الاندثار.

كما شهد اللقاء عددا من المداخلات الثرية حول دور الموروث الشعبي في تعزيز الهوية الوطنية، بحضور كل من الأديب د. كمال خليفة، د.جابر عبد الغفار والأديبة عبير كيلاني.

كما نظم نادي أدب الطفل بأسيوط الجديدة لقاء بعنوان "الفرق بين الشعر والنثر" أوضح خلاله الشاعر أحمد الشافعي كيفية كتابة القصيدة الشعر والنثرية، موضحا الفرق بينهما.

واختتمت الشاعرة حفيظة العطيفي الحديث بتقديم بعض النصائح المهمة للأطفال حول كيفية كتابة قصيدة شعرية موزونة، تلاها بعض النماذج التطبيقية.

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