زراعة ٧٨ ألف فدان بنجر بالدقهلية.. وكيل الوزارة: المحصول إستراتيجي

محصول البنجر من المحاصيل الإستراتيجية الهامة ، التى تسعى الدولة إلى التوسع فى إنتاجها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر،ويمرالبنجر بمراحل التصنيع تشمل توريد وفرز البنجر بمصنع السكر، وتحليل نسب السكر في البنجر، ثم تبدأ مراحل التصنيع لاستخلاص السكر



وقال مهندس "أسعد منادي"، وكيل وزارة الزراعة ابالدقهلية أن بنجر السكر،محصول إستراتيجي هام بمصر ودول العالم،نظرا لانتاجة السكر المستخدم في حياتنا اليومية .

وأضاف منادى لـ البوابة نيوز : يتم زراعته بجميع انواع الأراضي ، حيث انه من المحاصيل الحقلية التي تتحمل الملوحة والقلوية بدرجة كبيرة لانه يختزن الملوحة،وتعتبر الأراضي الصفراء جيدة الصرف الزراعي من أفضل الأراضي لزراعة البنجر.

وتابع أن المحافظة تولي إهتماما كبير بزراعة محصول بنجر السكر ، وبلغ اجمالي ماتم زراعته بالمحافظة ما يقرب 78 ألف فدان ونصف.



واكدت المهندسة " عبير معن أبو بدير" مدير إدارة المحاصيل السكرية بالدقهلية انه يتم زراعة البنجر علي أربع عروات خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وقالت البنجر يظل بتربة الأرض لمدة تتراوح من 180 الي 210 يوم" منذ زراعته حتي الحصاد.

واشارت الى انه بدأ توريد المحصول الي مصانع السكر بالدقهلية، و المحافظات الأخري منذ أوائل الشهر الماضي.

وأوضحت أن عروة أغسطس تكون مساحتها المزروعة من البنجر أقل عن مساحة باقي العروات، لكنها أعلي في نسبة السكر ،وبينما تكون المساحة المزروعة من البنجر كبيرة خلال العروات الأخري.



وتابعت : تم حصاد ما يقرب من30 ألف فدان ،تحتوي علي نسبة جودة سكر عالية ، مؤكدة ان المحصول عليه اقبال لانه محصول تعاقدي حيث توفر الشركة التقاوي للفلاحين ، ثم يتم خصم المبلغ المقدم للفلاح عند شراء محصوله عقب توريده .

وقال "علاء سالم" مزارع بالدقهلية أن تكلفة زراعة فدان البنجر تصل الي ما بين 22الي 25 ألف جنيه موضحا ان متوسط الإيراد من الفدان يتراوح من 60 الي 65 ألف جنيه .

ويضيف 'سالم" الفدان يستهلك 10 شكائر كيماوي يوريا ، وتصرف الجمعية الزراعة 2 شيكارة لكل مزراع،

واشار الى ان المزارع يتكبد تكلفة شراء 5 شكائر يوريا سوبر تصل الي 1000 جنيه ،الي جانب تكلفة العمالة تصل الي 4000 جنيه، وتتراوح تكلفة رش السكر ما بين 1000و2000 جنية للفدان،

وتابع" سالم " أن فدان البنجر ينتج من 35 الي 40 طن ،مؤكدا أن تسعيرة توريد الطن هذا العام اعلي من العالم الماضي ،حيث تسعير التوريد جنيها 1750 للطن .