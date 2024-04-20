وليد صلاح الدين من ذوي الهمم.. فنان شامل وقدوته فؤاد المهندس

خليل قد التحدي ولا تستلم لظروفك ". شعارا رفعه عاليا، وليد صلاح الدين، من أبناء مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في أول العقد الثلاثيني من عمره وعضو في فريق قادرين باختلاف بقيادة الدكتور" أيمن علي "المدير الفني للفريق التابع إلى مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتورة" منى عثمان "، وكيل الوزارة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة والدكتورة نانسي سميرمسؤل قادرون بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الدقهلية.

عندما ترى أداءه تتدارك أنك أمام فنان شامل حيث يبهرك أداؤه وإتقانه للأدوار التي يؤديها.

وتحكي والدته" فاطمة أحمد غانم "إلى" البوابة "أن موهبته ظهرت منذ خمس سنوات، خلال دراسته في مدرسه الأمل، خلال دراسة في مدرسه الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة بطلها.

وشارك في العديد من العروض الفنية بالمدرسة، ونال أداؤه إعجاب العديد من مسؤولي المدرسة والحضور .

وتتابع:" شارك في بعض عروض لفرقة الفلاحين في قصر الثقافة التابع إلى مديرية الثقافة الدقهلية، وكما يمتلك موهبة تقليد الفنانين، أبرزهم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، حريق

ويروي إلى "البوابة" الدكتور "أيمن علي" المدير الفني للفريق إلى أن "وليد صلاح الدين" يمتلك موهبة تلقائية فذة غير تقليدية فيحفظ أسماء الممثلين وأسماء المخرجين وتاريخهم، ويتابع أنه يعتمد على ذاته على الرغم من ظروفه ويهوي التمثيل والمسرح.

ويضيف "علي: إن" وليد صلاح الدين "يعود أحد لعمدة فريق قادرين باختلاف، وشارك في كل العروض، ومنها عروض تحت عنوان" ضحكة قلب، الفرح، أسوة يا دنيا".

ويروي أن وليد صلاح الدين كرم من محافظي الدقهلية ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة، وكما أنه يؤدي استعراضات وطنية.

ويحلم صلاح الدين بالشهرة والنجومية على خطى كبار الفنانين وقدوته الفنان الراحل ”مهندس الكوميديا“ فؤاد المهندس، كما أنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأمنيته مقابلته.

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