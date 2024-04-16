كشف ملابسات تداول مقطع فيديو الادعاء بسرقة مبلغ مالى من داخل مكتب بريد بأسوان

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن الادعاء بسرقة مبلغ مالي من داخل مكتب بريد بأسوان.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محرر فى هذا الشأن وبالانتقال لمكتب البريد المشار إليه تم التقابل مع (مسئول بهيئة بريد أسوان) وقرر بقيام (أمين العهده بمكتب البريد "محل الواقعة" ) بإبلاغه إكتشافه سرقة مبلغ مالى من عهدته حوالى (11,5 ألف جنيه) من داخل المكتب، واتهامه الأخير باختلاسه المبلغ من عهدته.

وتم ضبط ( أمين العهدة المذكور) وبمواجهته أقر بقيامه باختلاس المبلغ المشار إليه، وافتعاله واقعة السرقة خشية افتضاح أمره، وأرشد عن المبلغ المالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.