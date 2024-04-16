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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. وصول عدد من الشهداء إلى مستشفى كمال عدوان جراء غارة إسرائيلية غرب جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بوصول عدد من الشهداء الفلسطينيين وتسع إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، جراء غارة إسرائيلية على مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا بالطائرات الحربية استهدف بها عدة مناطق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وحاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار عليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، بجميع آليات الحرب، البرية والبحرية والجوية، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين ليصل إلى 33،797 شهيدًا، كما تزايد عدد الجرحى الفلسطينيين إلى 76،465 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

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