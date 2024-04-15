رئيس «الوطنية للصحافة»: نريد صحفا قوية في خدمة الوطن

هنأ المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، رؤساء التحرير ومجالس الإدارات للصحف القومية، قائلا: «أتوجه بالشكر لرؤساء مجالس الإدارات السابقين ورؤساء التحرير لأنهم أدوا دورهم على أكمل وجه، وثقافة التغيير هي سنة الحياة، وأعتقد أنه لأول مرة تحدث بأننا وجهنا بتكريم للسابقين لأنهم أدوا دورهم ونستفيد من وجودهم ولن نترك أحدا على الإطلاق».

وأضاف «الشوربجي»، في مداخلة مع الكاتب الصحفي الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «التغييرات جمعت الخبرة مع الشباب، وبدأنا العمل من هذا الأساس منذ فترة طويلة، وبدأنا نختار مهنيا رقم 1 و2 و3 لأن لدينا تحديات كثيرة في الفترة المقبلة».

وتابع: «الصحافة القومية بها حجم تحديات، حيث جاءت في أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة غزة، كل هذه الأزمات ولكن ما زالت الصحافة القومية تقف على قدمها، والهيئة لها شعارا مهما بأننا نريد صحافة قوية في خدمة الوطن».