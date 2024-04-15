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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

محمود بسيوني: ارتبطت بجريدة وإصدارات "أخبار اليوم" منذ طفولتي

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود بسيوني
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قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إنّه كان يحلم بالعمل في الجريدة منذ أن كان طفلا، إذ كان رئيس تحرير الجريدة حينها من محافظة بورسعيد مثله، وهو الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة الذي كان مهتما بأخبار المحافظة.

وأضاف "بسيوني"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كان إبراهيم سعدة مهتما بتقديم صحافة جديدة مختلفة عن الأهرام، وكنت مهتما بما تقدمه الجريدة في طفولتي مثل الترجمات والموضوعات الثقافية والمنوعات".

وتابع رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم: "الجريدة كانت تتسم بالتنوع الكبار بالإضافة إلى كبار الكتاب الذي يظهرون في البرامج، أي أن الجو الذي عشت فيه سيطرت عليه جريدة أخبار اليوم".

وأشار، إلى أنه يعمل في المؤسسة منذ 7 أو 8 سنوات، لافتًا إلى أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبخاصة أن إبراهيم سعدة ومصطفى أمين كانا رئيسين لتحرير الجريدة في فترات سابقة.

الكاتب الصحفي محمود بسيوني اخبار اليوم الجريدة