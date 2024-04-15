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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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فضائيات

رئيس تحرير "الجمهورية": الصحافة القومية تؤدي مهمة وطنية لحماية العقل المصري

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد أيوب
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قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنّ تكليفه برئاسة تحرير جريدة الجمهورية مهمة وطنية، موضحًا: "إذا كانت قواتنا المسلحة تحمي حدودنا وأرضنا وأمننا القومي، فإن الصحافة القومية والإعلامي الوطني والإعلام القومي بشكل عام يحمي العقل المصري".

وأضاف "أيوب"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مهمة الإعلام القومي حماية العقل المصري، لأنه الأكثر خطورة في الاستهداف، موضحًا: "أتشرف بأنني ابن مؤسسة دار الهلال ونشأت فيها وتربيت على يد عمالقة".  

وتابع رئيس تحرير جريدة الجمهورية: "تشرفت أيضا بأنني عملت رئيسا لتحرير المصور لسنوات، ولكن في لحظة جاءني اتصال كُلفت فيه برئاسة تحرير جريدة الجمهورية، وفي هذه اللحظة شعرت بثقة كبيرة، فالدولة وثقت فيّ ومنحتني هذه المسؤولية الكبيرة الصعبة، فأنا خرجت من مجلة أسبوعية وسأذهب إلى جورنال يومي شعبوي، وهو جورنال قريب من الناس".

الكاتب الصحفي أحمد أيوب الجمهورية مهمة وطنية