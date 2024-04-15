بسبب الألعاب النارية.. نفوق 8 رؤوس ماشية جراء حريق بمزرعة في الفيوم

شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمقشقين التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، إثر قيام بعض الأطفال بالقاء العاب ناريه، ولم تقع اصابات بشرية، وتم تحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الاهالي بنشوب حريق بمزرعه ماشيه في قرية دمشقين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة الفيوم وقوات الحماية المدنيه وتمكنوا من السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين أنه بمزرعه ملك "رمضان عليوة "، ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية.

وبسؤال مالك الحظيرة على نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بالقاء الالعاب الناريه بجوار المزرعه مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا او يشتبها في الحريق جنائيا.



حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار الإدارة البيطريه بمركز الفيوم، لإتخاذ شؤونها حيال الماشيه النافقة.