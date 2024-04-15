القمة 127.. أول تعليق من كولر بعد الخسارة أمام الزمالك

كشف السويسري مارسل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، أنه لم بيدأ مباراة القمة أمام الزمالك بتشكيل خاطئ، وأن الزمالك استغل غياب التركيز وأحرز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.



وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي إن أول 25 دقيقة كان الفريق الأحمر متحكمين في المباراة ولكن بعد ذلك دخل المنافس في اللعب بسبب أخطاء بعض اللاعبين وغياب الضغط وتباعد خطوطنا ثم سجل الزمالك في نهاية الشوط الأول.



وأضاف مارسيل كولر: الشوط الثاني كنا أفضل حتى الدقيقة 85، سيطرنا على مجريات اللعب حتي هدف الزمالك الهدف ثاني والذي جاء ايضا من غياب تركيز لاعبي الأهلي".

وعن سبب تغييره بين شوطي المباراة قال: لا أعلم إن قمت بالتغيير متأخرا يكون هناك اعتراض، وإن قمت بالتغيير مبكرا تقوموا بالاعتراض، ولم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ.

وعن الأخطاء الدفاعية المتكررة قال كولر: الهدف من رمية تماس طويل ودربكة وسأشاهده مرة أخرى عندما أعود للمنزل وأتحدث دائما مع اللاعبين عن المحافظة على التركيز طول الوقت.

واختتم كولر تصريحاته قائلا: لا بد وأن يكون اللاعب لديه خبرات نحن في الأهلي لا يوجد لاعب صغير يتحمل الضغوط من المدافعين الناشئين بالفريق اللذين يتمرنوا معانا، وغياب الأساسيين مؤثر وأظن دا فارق مش محتاج كلام".