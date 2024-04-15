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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فريق يد الأهلي يضرب موعدا مع الزمالك في نهائي السوبر الأفريقي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، المقام حاليا في مدينة وهران الجزائرية.

فرض الأهلي سيطرته على مجرات اللقاء منذ بدايته، بقيادة مدربه الإسباني ديفيد ديفيز، وأنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 17-9، وواصل لاعبو الأهلي استحواذهم على مجريات الشوط الثاني، ليفوز الأهلي بنتيجة 38-21.

وضرب فريق يد الأهلي موعدا مع الغريم التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، في المباراة المقرر لها السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء.

ويتأهل الفائز بلقب كأس السوبر الأفريقي للمشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2024".
 

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