بعد فوز الزمالك على الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

انتهت مباراة القمة 127 بين فريقي الزمالك والأهلي بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ10 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية نادي الزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقتين 44 و876 بينما يجل هدف الأهلي اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبعد نهاية مباراة القمة جاء ترتيب جدول الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز 32 نقطة.

2- إنبي 28 نقطة.

3- المصري 28 نقطة.

4- الاتحاد السكندري 27 نقطة.

5- زد 24 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 23 نقطة.

7- الجونة 22 نقطة.

8- سموحة 22 نقطة.

9- النادي الأهلي 21 نقطة.

10- نادي الزمالك 21 نقطة.

11- مودرن فيوتشر 21 نقطة.

12- طلائع الجيش 21 نقطة.

13- البنك النادي الأهلي 18 نقطة.

14- الإسماعيلي ١٨ نقطة.

15- بلدية المحلة 16 نقطة.

16- فاركو 12 نقطة.

17- المقاولون العرب 12 نقطة.

18- الداخلية 9 نقاط.