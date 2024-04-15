بعد الهزيمة من الزمالك.. محمد شوقي رئيسًا لبعثة الأهلي في الكونغو لمواجهة مازيمبي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي بمهمة رئاسة بعثة الفريق الأحمر، المسافرة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه فريق مازيمبي نظيره الأهلي في المباراة التي تجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأحمر إلى الكونغو بعد غد الأربعاء، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره مازيمبي في مباراة الذهاب لنصف النهائي للبطولة الإفريقية.

وكان الأهلي خسر مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك مساء اليوم الأثنين بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الـ10 للدوري الممتاز.