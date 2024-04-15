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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رئيس شعبة الأرز: لدينا توافر فى السلعة ويشهد انخفاضا 2000 جنيه للطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وجود استقرارا فى أسعار الأرز، وأن الإنتاج كله محلى، موضحا أننا ليس لدينا أى مشكلات فى إنتاج الأرز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك توافرا فى الأرز، مشيرا إلى انخفاض سعر الأرز 2000 جنيه للطن، وأثر فى بعض المناطق، مشيرا إلى أن أقصى سعر للأرز 33 جنيها.

وتابع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: "أننا فى بداية موسم زراعة الأرز، والتقاوى نحصل عليها من الإنتاج الجيد فى الأرض، كما أن شركات التقاوى بها بعض العجز"، مشددا على استقرار سعر الأرز ولن يزيد سعره.

 

رجب شحاتة شعبة الأرز أسعار الأرز