القمة 127.. "الفار" يلغي ضربة جزاء للزمالك أمام الأهلي

ألغت تقنية الفيديو “الفار” ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك امام الأهلي في مباراة القمة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

واحتسب “إبراهيم نور الدين ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 53 قبل أن تتدخل تقنية الفيديو الذي أكد عدم وجود ضربة جزاء للاعب سيف الدين الجزيري.

وحسم الزمالك الشوط الأول متقدما بهدف التونسي سيف الدين الجزيدي في مرمى الأهلي.

يدخل النادي الأهلي مباراة القمة 127 وهو يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مباراة القمة 127 أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر كمال عبدالواحد - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.