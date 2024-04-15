ميؤول عسكري إسرائيلي يخالف نتنياهو: "لا انتصارات مُطلقة بغزة" وهذه عبارة "مُضللة"

قال عضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، وهو رئيس سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه لا يوجد ما تُسمى "بالانتصارات المُطلقة" في الحرب الحالية على قطاع غزة، وهي عبارة "مُضللة"، في إسقاط واضح منه على هذه العبارة التي يستخدمها بشكل مُتكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونسبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) إلى آيزنكوت الذي فقد ابنه في الحرب قوله في مؤتمر (المعهد الديمقراطي): "نتائج الحرب الحالية على قطاع غزة ستتضح بعد سنوات كثيرة".

وأضاف: "العدو الأكثر ضعفًا في الشرق الأوسط (في إشارة إلى حماس) ألحق بنا الضرر الأكثر شدة.. الجيش الإسرائيلي يستخدم منذ نصف عام قدرات عسكرية كبيرة جدًا في الحرب على غزة، لكنه لم ينجح في الوصول إلى أماكن احتجاز 133 أسيرًا يحتجزون على بُعد ساعة وعشر دقائق من هنا (إسرائيل)".

وأضاف: "إعادة الأسرى والذين لم ننجح بحمايتهم هو واجبنا الأسمى.. و7 أكتوبر (طوفان الأقصى) فشل ذريع، وينبغي أن يكون هناك تحقيق حقيقي وثاقب ومؤلم في جميع المستويات وبدون إعفاءات.. ولا يمكن تجاهل حقيقة أن ما حدث هو فشل قيادي وعملياتي خطير".

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل قبل يومين، قال آيزنكوت إن جيوش أربع دول على الأقل شاركت في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية.