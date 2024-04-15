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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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القاهرة الإخبارية: عبور 235 شاحنة مساعدات اليوم من معبري رفح وكرم أبو سالم

عبور 235 شاحنة مساعدات
عبور 235 شاحنة مساعدات
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قال مراسل القاهرة الإخبارية أيمن عماد، إن 235 شاحنة مساعدات إنسانية حتى الآن تمكنوا من العبور من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن هذا العدد الكبير من الشحنات الذي يأتي في هذا اليوم، تحديداً في الساعات الأولى من اليوم، يعكس أن على نهاية هذا اليوم سيزداد عن 300 شاحنة مساعدات إنسانية، موضحا أنه يمثل العدد المستهدف، والتي أعلنت عنه مصر بأنها تستهدف أن يصل العدد من الشحنات المساعدات يومياً إلى قطاع غزة.

وتابع أن شهد اليوم تدفق في عدد الحالات المصابين إلى  12 حالة، الذين خضعوا لعملية التشخيص المبدأي دخل معبر رفح، من خلال هيئة الإسعاف المصرية المتأهبة على مدار الساعة، لاستقبال أي من الحالات التي يتمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من إيصالها منفذ رفح البري.
 

شاحنة مساعدات إنسانية معبري رفح وكرم أبو سالم القاهرة الاخبارية