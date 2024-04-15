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الإثنين 15 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تشريح جثة شاب لقي مصرعه طعنا بالسكين علي يد آخرين في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة شمال الشرقية اليوم تشريح جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته بـ3 طعنات متفرقة على يد آخر بسبب خلافات بينهما بنطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول"  محمد خ ع ه"  23 عاما عامل مقيم الصالحية القديمة جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

وتبين من التحريات الأولية قيام  شخص بالتخلص من المجني عليه وإصابته ب3 طعنات بالصدر  وتبين أن شاب وربة منزل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار وندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالزقازيق لإجراء الصفة التشريحية لبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ وكيفية حدوث الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة  وظروفها وملابساتها.

إرتكاب الواقعة الصفة التشريحية بسبب خلافات بينهم تشريح جثة شاب لقي مصرعه جثة هامدة