المشدد 15 سنة لسائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق أولى جلسات محاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بوفاة حبيبة الشماع بالسجن المشدد 15 سنة و50 ألف جنيه غرامة، وإلغاء رخصة القيادة.

ثالثاً: في حاله الدعوه المدنيه للمحكمه المختصة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع لمعاقبته والشروع في خطفها بطريق الإكراه، حيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، قيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.