صدمة لخريجي الحقوق.. وقف القيد في جداول المحامين لحين إشعار آخر

كشف أبو بكر الضوه، عضو مجلس النقابة العامة المحامين ، أنه سيتم وقف القيد لخريجي كليات الحقوق الفترة المقبلة بجداول القيد بنقابة المحامين 2024، موضحا آليات تنفيذ القرار وأسبابه، وكيف سيؤثر على مستقبل المحامين، والخريجين الجدد من كليات الحقوق؟.

واوضح “الضوه” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن القانون رقم 147 لسنة 2019 أعطى مجلس نقابة المحامين الحق في وضع ضوابط للقيد، وتنظيم الانضمام إلى النقابة، مؤكدا أنّ مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف قيد الخريجين الجدد في الجدول العام لنقابة المحامين حتى إشعار آخر، وجار وضع ضوابط لجداول القيد بنقابة المحامين 2024.

وعن اسباب قرار وقف قيد للخريجين الجُدد في جداول القيد بنقابة المحامين 2024 اوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنّه في شهر يناير الماضي وصل عدد المنضمين لنقابة المحامين إلى 9 آلاف خريج، وهو أمر كان يجب وقفه واتخاذ إجراء لتنظيم المسألة، وهو ما قرره مجلس النقابة وقف القيد حتى إشعار آخر.

واشار أبو بكر الضوه عضو مجلس نقابة المحامين، أنّ هناك قرار من مجلس النقابة بوقف القيد في جدول القيد بنقابة المحامين 2024 بشكل مؤقت لجميع الخريجين الجدد خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنّ مجلس النقابة سيبحث وضع آلية تنظيمية للانضمام إلى جداول قيد نقابة المحامين 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.