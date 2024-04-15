قوافل تعليمية ومحاضرات مجانية في المراجعة النهائية للشهادة الثانوية العامة في البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تضافر الجهود التي تقوم بها كافة الجهات، للعمل صفا واحدا لتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار وكيل الوزارة أنه يتم تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي على مدار الساعة بمختلف المدارس، كما شهدت الفترة الماضية تنفيذ محاضرات مجانية في مختلف المواد الدراسية لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، بخلاف القوافل التعليمية التي تطلقها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الشباب والرياضة.

وفي ذات السياق أشاد وكيل الوزارة بالقوافل التعليمية التي نفذها تعليم البحيرة اليوم من خلال إدارة المحمودية التعليمية بالتعاون والتنسيق حزب حماة الوطن.

وانطلقت اليوم القوافل التعليمية المجانية في المراجعة النهائية للشهادة الثانوية العامة بشعبيتيها العلمية والأدبية على أيدي نخبة من خبراء التعليم بمختلف التخصصات، وسط حضور واقبال متزايد من الطلبة والطالبات أبناء مدينة المحمودية والقري التابعة بالنادي الاجتماعي بالمحمودية.

وشهد اليوم الأول من المحاضرات التي انطلقت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم محاضرات اللغة العربية، ومادة الكمياء، ومادة الفلسفة للشعبة الأدبية.