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الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تجديد اعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
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أعلن الدكتور  أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن موافقة  الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على تجديد إعتماد المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية ضمن المراكز المعتمدة والمتخصصة في التدريب على المستوى القومي في مجال التدريب الإدارى والحاسب الآلى وتخصص عمل الجهة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المركز تم ادراجه ضمن دليل مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمدة على المستوى القومى لمدة عام.

و أكد "القاصد" على أهمية التدريب المستمر  وتحسين أداء ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين  وعقد دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة لإكسابهم المهارات المختلفة،  وأهمية تحديد المستهدف من هذه الدورات بدقة، إلى جانب وضع حقيبة تدريبية واضحة للتدريب والتعليم  المستمر الذي تننتهجه الجامعة.

كما اشاد الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة الجامعة للدراسات العليا والبحوث   بأنشطة المركز ، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة لتنمية قدرات المتدربين وإكسابهم المهارات المختلفة لتحسين أدائهم الوظيفى والمعرفى، موجها التهنئة لجميع العاملين بالمركز ، على تجديد إعتماد المركز  ضمن أفضل مراكز التدريب على المستوى القومى.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة تنظيم والإدارة رئيس الجامعة لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة