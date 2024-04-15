حبس سيدة و3 آخرين لتعذيبهم شخص واحتجازه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة عام، لسمسارة عقارات، لاتهامها باستدراج شخص واحتجازه، ومشاركتها مع 3 أشخاص آخرين، في تهديدهم له بالسلاح وضربه وتعذيبه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة كريم كليمون، وأمانة السر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24201 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4437 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "صبرية ع ح"، 43 سنة، سمسارة عقارات، ومقيمة عين شمس - القاهرة، وآخر عزبة مسلم القناطر الخيرية، و"مصطفى ع ع"، 22 سنة، ومقيم عزبة النخل المرج القاهرة، و"علي ع م"، 22 سنة، ومقيم مركز دار السلام بسوهاج، و"جاد ع أ"، 30 سنة، ومقيم مركز دار السلام -سوهاج، لأنهم في يوم 30 / 9 / 2022 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية خطفوا المجني عليه "عبد الله موسى حسين"، بالتحايل وبالإكراه وذلك بأن اتفق المتهمين فيما بينهم على خطفه، وتنفيذًا لذلك الاتفاق استدرجته المتهمة الأولى بمحل إقامتها وحال ذلك باغته باقي المتهمين، وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية والبيضاء وقيدوا وثاقه بقيود بلاستيكية وحديدية متعدين عليه بالضرب حتى تمكنوا من شل مقاومته.

وتابع أمر الإحالة، أنه عقب ذلك اصطحب المتهمين المجني عليه داخل إحدى السيارات وعقب ذلك احتجزوه بمنطقة القناطر الخيرية، لمدة تزيد عن 8 ساعات وكان ذلك الإحتجاز مصحوبًا بتعذيب بدني فأحدثوا به الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنهم أكرهوا المجني عليه "عبد الله موسى حسين" بالقوة والتهديد على إمضاء إيصالات أمانة وعقود بيع أراضي على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص، حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (ساطور) دون مسوغ من القانون، وقد اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه "عبد الله موسى حسين متولي"، بأن التقطوا له مقطع فيديو وهو مكبل بقيود بلاستيكية على النحو المبين بالتحقيقات.