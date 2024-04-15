الدهراوي يدعو الجمهور لمؤازرة منتخب الكاراتية في بطولة البريميرليج بالقاهرة

دعا محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الجمهور لحضور منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه «البريميرليج» المقرر إقامتها على صالة ستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري وذلك لمؤازرة المنتخب المصري في واحدة من أهم البطولات العالمية.

وقال الدهراوي في تصريحاته، إن الدوري العالمي للكاراتيه من أهم الأحداث الرياضية، حيث يضم أفضل لاعبي الكاراتيه في العالم وفي التصنيف الدولي لكل ميزان كما يتم في نهاية الموسم تتويج الأفضل على الإطلاق في الكاراتيه في البريميرليج تحت مسمى «الفائزون الكبار» وهم الفائزون الحاصلون على المركز الأول في تصنيف الدوري العالمي للكاراتيه 1، في كل فئة فردية.

أضاف الدهراوي أن بطولة الدوري العالمي هي إحدى المحطات المؤهلة لبطولة العالم القاهرة 2025، والتي يقوم الاتحاد الدولي بالدعاية لها بوضع شعار «الطريق الى القاهرة 2025» في جميع بطولات البريميرليج التي يتم تنظيمها على مدار عامين.

أردف رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أنه سيشارك في بطولة البريميرليج القاهرة 2024، مايقرب من 385 لاعبًا ولاعبة ممثلين 59 دولة على مستوى العالم، ويشارك الكاراتيه المصري بعدد 26 لاعبا ولاعبة من أبطال منتخبنا الوطني.

وأكد الدهراوي على ثقته في قدرات أبطالنا في حصد العديد من الميداليات ورفع العلم المصري في ستاد القاهرة الدولي في هذا الحدث الأقوى عالميًا.

ووجه الدهراوي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يحرص على المتابعة بشكل دائم ومستمر لتجهيزات وإعدادات استضافة بطولة البريميرليج الدولية في مصر وتذليل كافة العقبات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية والتي أصبحت الوجهة الرئيسية للأحداث الرياضية العالمية.

وأتم الدهراوي أن الكاراتيه المصري صاحب الريادة عالميًا إداريًا وفنيًا موجهًا الدعوة لجميع أسرة الكاراتيه لحضور الحدث الأقوى عالميًا.